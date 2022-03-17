مع تحديد موعد انتخاب رئاسة الجمهورية: لا توافقات في الأفق‎‎

قاب قوسين او ادنى من الحسم، رئاسة البرلمان وبعد الاعلان عن اسماء المرشحين تحدد يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي موعدا رسميا للتصويت على انتخاب رئاسة الجمهورية في ظل غياب واضح لأي توافقات سياسية تسهل عملية التمرير بحسب نواب.رسمياً حددت رئاسة مجلس النواب يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي موعداً للتصويت على منصب رئيس الجمهورية وسط سباق يتنافس فيه اربعون مرشحا ما بين كردي وعربي والى الان لا توافقات نهائية على مرشح معين وعلى الاغلب فان جميع الكتل بما فيها الاحزاب الكردية لم تتفق على حد وصفها.وعلى الرغم من تحديد موعدٍ رسميٍ لجلسة التصويت على منصب رئاسة الجمهورية الا ان معضلة الثلثين لم تحل الى الان ولايُمكن ان يحققها تحالف واحد من دون التوافق او الاتفاق مع باقي الكتل والاحزاب للوصول الى الاغلبية المطلقة اي الثلثين واكثر بحسب نواب.جلسة التصويت المقررة بعد اسبوع تقريبا من الوقت الحالي ستحمل الكثير من المفاجات لاسيما للكتل السياسية التي دخلت على خط المنافسة بأعتبار المنصب ليس حكراً على حزب او كتلة معينة وفقا للتصريحات.