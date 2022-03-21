بيوم عيدها: أصل عيد الأم.. قصة البداية عالمياً وعربياً

يشغل موعد عيد الأم وجدان العديد من الأشخاص حول العالم، للاحتفال بأمهاتهم وتكريمهن بأجمل الهدايا في هذه المناسبة المهمة، حيث تحتفل أغلب دول العالم يوم ٢١ مارس/ آذار الجاري بعيد الأم، كمناسبة لتكريم الأمهات والاحتفاء بإنجازاتهن في تربية أجيال المستقبل."لم لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم ونجعله عيدا قوميا في بلادنا وبلاد الشرق، وفي هذا اليوم يقدم الأبناء لأمهاتهم الهدايا الصغيرة ويرسلون للأمهات خطابات صغيرة يقولون فيها شكرا أو ربنا يخليك، لماذا لا نشجع الأولاد في هذا اليوم أن يعامل كل منهم أمه كملكة فيمنعوها من العمل، ويتولوا هم في هذا اليوم كل أعمالها المنزلية بدلا منها ولكن أي يوم في السنة نجعله 'عيد الأم'؟".. بهذه الكلمات طرح الصحفي المصري الراحل علي أمين فكرته لتخصيص يوم احتفال بعيد الأم في الدول العربية، وبعد أن نشر أمين هذا المقال بجريدة "الأخبار" اختار القراء تحديد يوم 21 مارس وهو بداية فصل الربيع ليكون عيدا للأم ليتماشي مع فصل العطاء والصفاء والخير.كانت الأمريكية آنا جارفيس من ولاية فرجينيا أول من احتفل بعيد الأم، وكان ذلك عام 1908، حيث أقامت آنا احتفالاً بعيد أمها في كنيسة "Andrews"، وبعد ذلك أخذ الناس يقلدونها، وأصبح هذا الاحتفال عيداً رسمياً سنة 1914، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسون هذا العيد سنة 1913.وتتنوع صور الاحتفال بعيد الأم طبقا لعادات الشعوب، ويحرص الآباء والأبناء في هذا اليوم على تقديم الهدايا للأمهات، والتذكير بتأثيرهن في المجتمع، والاحتفال بإنجازاتهن على جميع الأصعدة.ويختلف يوم الاحتفال بعيد الأم في العالم، لكن أغلب الدول تحتفل به في شهري مارس/آذار ومايو/أيار، إذ تحتفل أغلب الدول العربية بهذه المناسبة في 21 مارس/آذار من كل عام ما عدا الجزائر والمغرب وتونس التي تحتفل به في يوم الأحد الأخير من شهر مايو/ أيار، وفي الولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا وشرق آسيا يجري الاحتفال في 2 مايو/آيار، بينما تحتفل جنوب أفريقيا يوم 8 مايو/أيار، والنرويج في ثاني أحد من شهر فبراير/شباط."لم يكتمل يومي إلا بها وجميع الأيام هي عيد للاحتفال بالأم بالنسبة لي، لا توجد كلمات أصف أمي بها سوى أنها سر وجودي، ولا أنصفها بذلك أيضا"، هذا ما يقوله القانوني علي الباشخ.ويضيف الباشخ في حديث للسومرية، أن "يوم الأم هو يوم خاص جدا وطقوسه مختلفة، صحيح ان باقي الايام تمثل أيضا احتفاءً بالأم، لكن 21 مارس/ آذار مختلف، حيث أتعمد تعطيل دوامي فيه تلقائيا للذهاب وجلب الهدية لوالدتي، مع احتفال عائلي تسوده أجواء الطمأنينة والمرح، أنها بحق سر الوجود".من جانبه، يؤكد التربوي حيدر عاصم، أن "الأم هي مدرسة كما وصفها الشاعر المصري الكبير حافظ أبراهيم، وأنه بحكم عمله يستلهم الدروس والعبر منها لتقويم الجيل الذي يشرف عليه.. أنها التراث والتأريخ والعلم.. هذا ما يؤكد عاصم".ويضيف عاصم في حديثه للسومرية، أن "الأم العراقية على وجه الخصوص عانت الكثير، بل أنها شابت قبل وقتها، حيث الأحداث الأمنية المضطربة التي تسببت بفقدان الكثير من الأمهات أولادهن، فضلا عن النظرة المجتمعية للأمهات العاملات بسبب ظروف الحياة، أضف إليها العنف الذي زاد مؤخرا من الأزواج بحقهن، وهذا كله يجعل من الأم العراقية جوهرة متعبة تستحق الاهتمام بها والاحتفال بعيدها أحتفالا مناسبا لمكانتها الكبيرة في المجتمع".يفرض انتشار فيروس كورونا على العالم قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي والحظر المنزلي، مما يدفعنا لاستخدام الإنترنت في المناسبات المهمة.ومع مجيء عيد الأم المصادف 21 مارس/ آذار، أصبحت التهنئة عبر الإنترنت خيارًا مثاليًا لهؤلاء الذين اضطرتهم الظروف للافتراق عن أسرهم.ولجأ مشاهير هوليوود إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تهانيهم الرقيقة لأمهاتهم في عيد الأم.1- الأمير تشارلزنشر الحساب الرسمي للأمير تشارلز على موقع إنستجرام صورة للملكة إليزابيث الثانية يتمنى فيها الصحة لوالدته الملكة هي وكل الأمهات، وأرفق الصورة بتعليق: "نتمنى للجميع عيد أم سعيد".2- الأمير ويليام وزوجتهوبالمثل خصص دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون عيد الأم لنشر لفتة رقيقة لأميرة القلوب الراحلة، الأميرة ديانا.ونشر الثنائي مجموعة ملاحظات مكتوبة بخط اليد لأبنائهم الثلاثة الأمير جورج والأميرة تشارلوت والأمير لويس، مكتوبة لجدتهم الأميرة ديانا.وأرفق الثنائي الصور على موقع إنستجرام بتعليق: "لهؤلاء ممن اختبروا معنى اليتم، قد يكون يوم عيد الأم تحديدًا يومًا عصيبًا، وكل عام في عيد الأم يتذكر جورج وتشارلوت ولويس جدتهم ديانا مهما كانت الظروف نفكر فيك دومًا".3- ديفيد بيكهامكتب ديفيد بيكهام رسالة رقيقة لزوجته فيكتوريا بيكهام على حسابه الشخصي عبر إنستجرام يهنئها فيها بعيد الأم، كما نشر صورة لوالدته وحماته لتهنئتهما أيضًا.وأرفق بيكهام مع الصورة تعليقا قال فيه: "عيد أم سعيد لكل الأمهات، نحن نحبكم وشكرًا على كل شيء فعلتموه من أجلنا".4- هولي ويلوبيرغم أن المذيعة وعارضة الأزياء هولي ويلوبي أم لديها 3 أبناء، لكنها لم تنس أن تهنئ والدتها.نشرت ويلوبي صورة تجمعها بوالدتها وتظهر التشابه الكبير بينهما وكتبت أسفلها تعليق: "ها هي.. الجزء الأفضل مني، أنا فقط أرغب في أن أرتدي البيجامة وأتناول طعامك مجددًا في منزلك، لا أستطيع الانتظار حتى أكون بقربك مجددًا، نحن جميعًا نرغب في احتضان أمهاتنا، أحبك كثيرًا أمي، عيد أم سعيد أيتها المعجزة الجميلة".