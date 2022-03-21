بعد بروزه مرشحا لمنصب رئاسة الوزراء.. جعفر الصدر في مواجهة المعترضين ودعم الموالين ومابين جدل الطرفين ترى اوساط نيابية ان الكتلة الكبرى هي من ستتكفل في تقديم مرشحٍ توافقيٍ على اقل تقدير لا من طرف على حساب باقي الاطراف.خلف الابواب الموصدة … المرشح الابرز لمنصب رئاسة الوزراء والمتداول حاليا جعفر الصدر يبدو انه لن يمرر بالاغلبية ما لم تكن هنالك توافقية كاملة تمنحه جواز المرور من داخل قبة البرلمان في جلسة منح الثقة.ثقة جدير بها الصدر لكن شرط ان يكون مرشحا منبثقًا من الكتلة الكبرى بصبغة شبه توافقية لا من طرف على حساب طرف اخر بحسب نواب في الاطار التنسيقي.الاطراف المتحالفة مع الكتلة الصدرية ترى ان ترشيح الصدر لمنصب رئاسة الوزراء سيحظى بمقبولية واسعة وان جميع الاطراف داخل التحالف الثلاثي تؤيد وتدعم الترشيح الذي سيحظى ايضا بموافقة المعترضين في حال توصلت الكتل السياسية الى صيغة تفاهم ٍ ترضي جميع الاطراف في داخل التحالف وخارجه.