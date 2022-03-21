بالفيديو: مع اقتراب موعد جلسة البرلمان… التوافق معدوم!‎‎

رغم جولات الحوار المكثفة التي تجريها القوى السياسية، يبقى الانسداد هو المسيطر على المشهد، إذ لم تسفر هذه التحركات عن وضع آلية تنهي الجدل لحسم مسألة رئاسة الجمهورية، التي تعتبر مفتاح الحل المفقود نحو تشكيل الحكومة المقبلة.تشهد بغداد حراكاً سياسياً واسعاً قبيل موعد جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية، حوارات ومفاوضات لم تتكلل حتى الآن بنجاح معلن يمثل انفراجة للأزمة القائمة، ويراهن كثيرون على الساعات الاخيرة، لوضع آلية تنهي الجدل خاصة مع تمسك الاطار بضرورة تحقق التوافق وسعيه لفرض ذلك بواسطة ثلث معطل يعتبره اداة للضغط على الفرقاء.الحال داخل البيت الكردي هو الاخر لا يزال يشهد الانسداد، لا ملامح للاتفاق تظهر على السطح، وكل طرف يتمسك بما لديه من مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وبما ان صيغ الحلول قد فقدت، يبقى الحسم المنتظر داخل قبة البرلمان.القوى السياسية تدرك أنها وصلت إلى الخيار «صفر» دون أن تلوحَ في الأفق إمكانية حل وسط، لذلك يتجه الحراكُ لتحقيق لغة الارقام داخل البرلمان لفرض انتخاب رئيس الجمهورية في حال عدم تحقق التوافق، خلافا لما جرت عليه العادة منذ بداية العملية السياسية عقب الفين وثلاثة.