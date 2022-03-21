في صلاح الدين: تلف للمحاصيل وخسارة بملايين الدنانير‎‎

يعاني الفلاحون في صلاح الدين من الاهمال الحكومي الذي تسبب بخسارتهم ملايين الدنانير وتلف محاصيلهم , في وقت كانت تعد المحافظة سلةَ العراقِ الزراعية .. رزاق هو واحد من مئات الفلاحين الذين خسروا مالهم ومحصولهم من دون اي تعويض حكومي.بعد تلفِ محصولهِ الزراعي الذي بنى امالَهُ عليه، هكذا وصلَ الحالُ بـ رزاق، اخذ يُهيلُ الترابَ على نفسهِ، فلقد كان يُعَوِلُ على هذا المحصول كثيرا في سدِ احتياجاتِ عائلتهِ وتسديدِ ما بذمتِهِ من الديون.صلاح الدين كانت سلةَ العراقِ للمحاصيلِ الزراعيةِ لكن وبعد تزايدِ النكباتِ والازماتِ وعدمِ استقرارِ الوضعِ الامني لاسيما بعد دخولِ التنظيماتٍ الارهابيةِ واحتراقِ اغلبِ اراضي الفلاحين وغلاءِ المبيداتِ والاسمدةِ الزراعية، تضررَ المزارعونَ كثيرا وتعرضوا لخسائرَ من دونِ تعويضاتٍ تذكر.ويبقى الفلاحُ اسيرَ الازماتِ والنكباتِ وسطَ غيابِ الدعمِ الحكوميِ للمزارعين، فهل ستلتفتُ الحكومةُ والمسؤولينَ لهذا المزارعِ المسكين، ام سيواجهُ مصيرَهُ المحتومِ وحيدا بلا ناصرٍ ولا معين.