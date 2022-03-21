جفاف وحروب... تخوّف من ازمة غذائية في العراق!‎‎

تتخوف جهات اقتصادية مختصة من ازمة غذائية من الممكن ان تعصف بالبلاد خلال الفترة المقبلة..وذلك بسبب الجفاف وتأثيرات الحروب وتداعيات الازمة الاقتصادية التي ضربت العالم.يشتكي معظم المزارعين ومربي الماشية في البلاد من ضعف الدعم الحكومي.. ما يهدد بتراجع كبير في الثروة الزراعية والحيوانية الضعيفة أصلا، لعدم قدرة المزارعين والمربين على شراء احتياجاتهم من السوق؛ عقب ارتفاع سعر الطن الواحد من الشعير وهو العلف ألاساسي للحيوانات بأنواعها إلى نحو سبعمئة ألف دينار بعد أن كان لا يتجاوز حدود الـ ثلاثمئة ألف.وانخفضت الخطة الزراعية للموسم الحالي بنسبة 50 بالمئة نتيجة قلة الأمطار والموارد المائية. بحسب مسؤولين بوزارة الزراعة كشفوا بان ذلك سيؤثر على حاجة البلاد للمواد الغذائية الاستراتيجية مثل الحنطة والشعير خلال هذه السنة، وستؤثر أيضاً بعض القرارات التي تتخذها السلطات الاخرى بشأن السماح للمواد الغذائية المستوردة بالدخول دون أخذ رأي وزارة الزراعة..مضيفين بان الوزارة كانت تدعم مربي الأغنام وبقية الحيوانات وأصحاب حقول الدواجن.لكن الدعم توقف بسبب قلة المواد وارتفاع الأسعار، وهذا سيؤثر بلا شك على المنتج الوطني.وأعلنت الوزارة قبل ايام انها تمر بأزمة كبيرة... في ظل صراع البلاد مع أزمة المياه وموسم الجفاف الشديد وانعكاس ذلك على ثروة البلاد الزراعية والحيوانية. ورغم إشارة الوزير باحد تصريحاته لوصول البلاد لدرجة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، فإن الأسواق شهدت صعوداً كبيراً بأسعار الطحين، وهناك خشية حقيقية من تفاقم الأمور في العام المقبل، نتيجة تراجع مساحات الأراضي المزروعة، والتأثيرات التي تتركها الحرب الروسية الاوكرانية على العراق والعالم.