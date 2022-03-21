الصدر يغرد بشأن جلسة التصويت على رئيس الجمهورية

دعوة النواب المستقلين لاسناد الجلسة وعدم تعطيلها بالثلث المعطليجب الخروج من عنق التوافق الى فضاء الاغلبية الوطنيةتشكيل حكومة الأغلبية تجربة لا بد من خوضهاالحكومات التوافقية التي توالت على العراق لم تنفع العراق والعراقيينالمطالبة بحكومة أغلبية وطنية لاتعني ضرب الخصومالبعض يحاول جر العراق الى أتون الحروب والصدامات وتهديم العملية الديمقراطية