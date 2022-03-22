أزمة العراق: القوى السياسية تبحر بعيدا عن مرسى التوافق

على شروطها الخمسة تتكأ الكتلة الصدرية في حواراتها مع الاطار التنسيقي، شروط لا يرضى بها الاخير، ليبقي الوضع متأزماً بينهما، خاصة مع اقتراب موعد جلسة مجلس النواب، التي يترقب الجميع مجرياتها .ويرى اخرون ان الحلول ربما ستكون حاضرة عقب جلسة البرلمان خاصة مع ضغوط القضاء ووعيده باللجوء لاجراءات ستكون عواقبها وخيمة على الكتل السياسية، في حال استمرار الانغلاق السياسي بين جميع الاطراف.انتهت على ما يبدو حلول الاطراف السياسية بالركون الى مرسى التوافقات لحل الازمة القائمة، ليبقى الامر متروكاً لما ستفضي عنه مواقف الساعات الاخيرة قبيل جلسة السبت المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية.