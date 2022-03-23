الصدر يتّجه صوب النواب المستقلين... والإطار أمام خيارين!‎‎

تتجه بوصلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صوب النواب المستقلين من اجل تحقيق نصاب جلسة التصويت على اختيار رئيس الجمهورية وهو أمر اذا ما تحقق فانه لا يترك للإطار سوى خيارات المقاطعة او المعارضة.لم تفلح القوى السياسية بعد في إيجاد مخرج للازمة القائمة ومع استمرار الخلاف بين الإطار والتيار وجه الصدر دعوة للنواب المستقلين بغية تحقيق اغلبية الثلثين النيابية للمضي بحسم رئاسة الجمهورية وهو الامر الذي يكون خاضعاً لاحتمالات عدة ربما لا يكون فيها الحل للعقدة .ويجد آخرون أنه في حال استجاب المستقلون لنداء الصدر داخل البيت التشريعي فإن ذلك سيضع الاطار التنسيقي أمام خيار مقاطعة الجلسة أو اللجوء الى المعارضة داخل مجلس النواب.ويتطلع الجميع لمجريات جلسة السبت المقبل والتي يرى كثيرون انها ستكون الفيصل الأخير أمام العملية السياسية.