استمرار الخلافات سيضع البرلمان أمام الخيار الأصعب: نحو انتخابات جديدة؟‎‎

رأى اعضاء في مجلس النواب ان حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات جديدة سيعقد المشهد ويؤزم الاوضاع السياسية اكثر مما هي عليه الآن،، داعين الى معالجة الانسداد الحاصل بطرق حوارية توافقية بحسب وصفهم.بقاء المشهد السياسي عالقا في عنق الخلافات من دون حلول جذرية سيضع البرلمان الخامس امام خيار هو الاصعب من نوعه بالنسبة لجميع القوى النيابية.احتمالية حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات جديدة قرار يراه نواب انه سيزيد الوضع تعقيدا ويؤزم المشهد اكثر داعين القوى السياسية الى تفادي هذا الامر بأي طريقة كانت سواء بالتوافق او الاغلبيةالذهاب نحو حل البرلمان مستبعد جدا لاسيما ان بعض النواب تحدث عن اغلبية نيابية قادرة على تفادي هكذا قرارات من خلال عقد جلسات مكتملة النصاب والاليات , والمقصود هنا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي ستعقد بأريحية برلمانية.وفي حال استمرار الانسداد الحاصل مابين كتلة تدفع نحو الاغلبية واخرى تبحث عن التوافية ترى اوساط نيابية ان قرار حل البرلمان المتداول حاليا سيفاقم الازمة بأزمات اخر.