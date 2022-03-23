تحالف العزم يوضح بشأن موقفه من جلسة السبت المقبل

وقال العبد ربه في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك فسحة من الوقت ما زالت موجودة حتى موعد جلسة مجلس النواب للتصويت على رئيس الجمهورية، وقد تعودنا في المناسبات السابقة بأن الحسم يكون في الساعات الاخيرة من الجلسات المصيرية والمهمة".وبيّن، أن "تحالف العزم والذي يضم 13 نائبا لم يتخذ قرارا نهائيا بدخول او مقاطعة جلسة السبت الى حين حسم الأمور فقد يكون هناك اتفاق بين الإطار مع الكتلة الصدرية، أو تصل القوى الكردية فيما بينها الى تفاهم مشترك وحينها سيكون القرار النهائي".وأضاف: "ضمن الوضع الحالي، فإن أغلب القوى السياسية حتى اللحظة لم تحسم أمرها، وهناك مفاوضات ولقاءات وقد تفرز تلك الحوارات الى نتائج ايجابية تنهي الازمة الحالية"، لافتا الى ان "تحالف العزم قد يعقد اجتماعا اليوم او في الساعات الاخيرة من موعد الجلسة وحينها يتم إعلان الموقف النهائي من الجلسة".