جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تقترب... والرهان على هذه النقطة‎‎

اقتربت جدا من موعدها المعلن... جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حتى اللحظة لم تفرز اي توافقات ما بين الكتل المتخاصمة رغم ان البعض من القوى النيابية لاتزال تراهن على التوافقية لتحقيق الثلثين واكثر.لا بوادر للانفراج وحتى اللحظة لا وجود لكتلة كبرى والإطار والتيار في طريقين مختلفين وعلى الموعد تستعد الكتل النيابية لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية .. جلسة تراها أوساط سياسية معقدة نوعا ما وتحقيقها يعتمد على الاتفاق او التوافق ما بين الخصمينوفي ظل المواقف البرلمانية المبهمة مابين كتلة تتردد بالحضور واخرى لن تحضر اعلنت بعض القوى النيابية موقفها من الجلسة مؤكدة الحضور والتصويت لمن تراه مناسبا , علما بان هناك اربعين مرشحا يتنافسون على المنصب من مختلف الكتل والأحزابوعلى الرغم من التطمينات التي من المحتمل أن تحقق الثلثين إلا أن الثلث المُعطل وفقا للمعطيات مازال يعمل بصمت اشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة