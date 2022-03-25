غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الأسعار في الأسواق‎‎

أعلن رئيسُ جهازِ الأمن الوطني حميد الشطري تشكيل َغرفةِ عملياتٍ مشتركة مع وزارةِ التجارة لمتابعةِ ملفِ الأسعار في الأسواق تزامناً مع قربِ حلولِ شهر رمضان , وقال الشطري خلالَ مؤتمرٍ صحفي عقدَهُ مع وزيرِ التجارة علاء الجبوري اِن الغرفةَ المشكلةَ ستضمُ مختصينَ من الوزارةِ والجهاز لمتابعةِ الأسعار والسيطرة ِعليها بشكلٍ تفصيلي ومستمرٍ ووضعِ الالياتِ والخطط ِالكفيلة بمنعِ التلاعبِ في الاسعار , من جانبه اكد الجبوري تحديدَ السلعِ الاساسيةِ التي ستتمُ متابعتهُا وما هي الواجبات التي يجبُ ان تكونَ من الامنِ الوطني ووزارةِ التجارة.