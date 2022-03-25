تجار يناشدون الجهات المعنية بضرورة تطبيق قرارات الحكومة لدعم السوق العراقية‎‎

استمرار الازمة المالية التي تضرب البلاد، ولد تداعيات سلبية على السوق العراقية، فيما ناشد تجار الجهات المعنية بضرورة تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء التي جاءت لانعاش السوق المحلية خلال الفترة الراهنة.بعد ان اصدرت رئاسة مجلس الوزراء في وقت سابق قرارا يقضي بتسهيل عمل التجار وادخال بضائعهم التي تحتوي على مواد غذائية لانعاش السوق العراقية.. لا تزال هذه القرارات من دون تطبيق حتى الان، تحديدا في ما يتعلق بالمنافذ الحدودية التي مازالت تعمل وفق تعليمات تم الغاؤهاتوصيات عدة قدمتها جهات حكومية اخرى مرتبطة مع القطاع الخاص منها دراسة وضع السوق المحلية وما تعاني من ازمات مالية وذلك نتيجة لرفع سعر الصرف.. واخرى ارسال كتب الى جهات تنفيذية من اجل تطبيق القرارت الحكومية التي تم اصدارها مؤخرا لانقاذ السوق العراقية التي باتت على حافة الهلاك بحسب معنيين