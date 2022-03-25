بالفيديو: السيرة الذاتية لمرشح تحالف انقاذ الوطن لرئاسة جمهورية ريبر احمد

مواليد 1968ماجستير في الامن الوطني - جامعة الامن الوطني العراقية عام 2007بكالوريوس هندسة مدنية - جامعة صلاح الدين - أربيل 1997عسكريا رتبته لواءشغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس امن الاقليم منذ 2012عين مديرا لمكافحة الاجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الامن 2000-2005يشغل حاليا منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستانعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 1997الكردية، العربية، الانكليزية، الفارسية