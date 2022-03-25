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بالفيديو: السيرة الذاتية لمرشح تحالف انقاذ الوطن لرئاسة جمهورية ريبر احمد
خاص السومرية
2022-03-25 | 09:35
بالفيديو: السيرة الذاتية لمرشح تحالف انقاذ الوطن لرئاسة جمهورية ريبر احمد
المصدر:
السومرية
1,713 مشاهدة
السيرة الذاتية لمرشح تحالف انقاذ الوطن لرئاسة جمهورية ريبر احمد
مواليد 1968
التحصيل الدراسي:
ماجستير في الامن الوطني - جامعة الامن الوطني العراقية عام 2007
بكالوريوس هندسة مدنية - جامعة صلاح الدين - أربيل 1997
خبرات العمل:
عسكريا رتبته لواء
شغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس امن الاقليم منذ 2012
عين مديرا لمكافحة الاجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الامن 2000-2005
يشغل حاليا منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان
العمل التنظيمي والحزبي
عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 1997
اللغات
:
الكردية، العربية، الانكليزية، الفارسية
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