بالفيديو: السيرة الذاتية لمرشح تحالف انقاذ الوطن لمنصب رئيس الوزراء جعفر الصدر

مواليد 1970 النجف الأشرفممثل دائم للعراق لدى المنظمة البحرية الدولية IMO منذ شباط 2020سفير فوق العادة لسفارة العراق لدى المملكة المتحدة منذ تشرين الاول 2019رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجيةفائز بعضوية مجلس النواب للدورة 2010مستشار رئيس جمهورية العراق 2009ماجستير في علم الاجتماع اختصاص علم المعرفة - الجامعة اللبنانية 2018