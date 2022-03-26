بالفيديو: أبرز المواقف السياسية بشأن جلسة اختيار الرئيس‎‎

= التحالف الثلاثي: متمسكون بمرشحنا لرئاسة الجمهورية وسندخل الجلسة المقبلة بقوة لتمريره= الاطار التنسيقي: سنضغط بورقة الثلث المعطل ولاحل سوى الحوار والتفاوض والتفاهم= الحلبوسي: يجب الاستمرار بعقد جلسات البرلمان لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية= المالكي: ما حصل في البرلمان انتصار للثلث الضامن ولا توجد نية للإقصاء أو الدفع نحو المعارضة= العامري: ندعو الجميع الى العودة للحوار والتوافق بعيدا عن كسر الإرادات وتغييب الآخر= الخزعلي: كسر نصاب الجلسة يوم تاريخي في إعادة المسار السياسي الى الطريق الصحيح= الاتحاد الوطني الكردستاني: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة إلى "توافق سياسي"= تحالف عزم: العراق لا يتحمل مزيدا من الانقسام ويجب الوصول لتفاهمات تسبق الجلسة