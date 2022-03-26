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بالفيديو: أبرز المواقف السياسية بشأن جلسة اختيار الرئيس
خاص السومرية
2022-03-26 | 15:00
بالفيديو: أبرز المواقف السياسية بشأن جلسة اختيار الرئيس
المصدر:
السومرية
1,595 مشاهدة
أبرز المواقف السياسية بشأن جلسة اختيار الرئيس
= التحالف الثلاثي: متمسكون بمرشحنا لرئاسة الجمهورية وسندخل الجلسة المقبلة بقوة لتمريره
= الاطار التنسيقي: سنضغط بورقة الثلث المعطل ولاحل سوى الحوار والتفاوض والتفاهم
= الحلبوسي: يجب الاستمرار بعقد جلسات البرلمان لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية
= المالكي: ما حصل في البرلمان انتصار للثلث الضامن ولا توجد نية للإقصاء أو الدفع نحو المعارضة
= العامري: ندعو الجميع الى العودة للحوار والتوافق بعيدا عن كسر الإرادات وتغييب الآخر
= الخزعلي: كسر نصاب الجلسة يوم تاريخي في إعادة المسار السياسي الى الطريق الصحيح
= الاتحاد الوطني الكردستاني: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة إلى "توافق سياسي"
= تحالف عزم: العراق لا يتحمل مزيدا من الانقسام ويجب الوصول لتفاهمات تسبق الجلسة
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