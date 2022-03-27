بالارقام.. حظوظ المنتخب العراقي في التأهل للملحق الاسيوي

تقرير: السومرية نيوز

عزز المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم حظوظه في حجز بطاقة الملحق القاري بعد فوزه على نظيره الإماراتي (1-0) ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.





وازدادت حدة الإثارة في المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الدور الحاسم لتصفيات مونديال 2022، حيث يتنافس ثلاثة منتخبات الى بطاقة التأهل وهم العراق والامارات ولبنان بعد ضمان ايران وكوريا الجنوبية التأهل الى كأس العالم

ترتيب المجموعة:

وتأهلت كوريا الجنوبية وإيران بشكل مباشر إلى بطولة كأس العالم، ويلعب ثالث المجموعة مع ثالث المجموعة الأخرى وهو استراليا بعد ضمان تأهل السعودية واليابان، ثم يتأهل الفائز منهما للعب ضد منتخب من أميركا الجنوبية على بطاقة إضافية للظهور في قطر.وازدادت حدة الإثارة في المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الدور الحاسم لتصفيات مونديال 2022، حيث يتنافس ثلاثة منتخبات الى بطاقة التأهل وهم العراق والامارات ولبنان بعد ضمان ايران وكوريا الجنوبية التأهل الى كأس العالم

حظوظ المنتخب العراقي

يتوجب على المنتخب العراقي، الظفر بنقاط مباراة سوريا المقرر إقامتها في الـ29 من الشهر الجاري وخسارة المنتخب الاماراتي اوتعادله امام كوريا الجنوبية كي يضمن التأهل لملحق كأس العالم، أما اذا فاز المنتخب الاماراتي على كوريا الجنوبية فسيتأهل مباشرة الى الملحق الاسيوي لمواجهة استراليا دون النظر الى نتيجة المنتخب الوطني العراقي.

فيما لو تعادل المنتخب الوطني العراقي امام المنتخب السوري فيحتاج العراق الى خسارة الامارات امام كوريا الجنوبية بفارق 4 اهداف واكثر وخسارة المنتخب اللبناني اوتعادله امام ايران.

بينما لو تعادل المنتخب الوطني العراقي امام المنتخب السوري وتعادل المنتخب الاماراتي اوفوره فسيتأهل المنتخب الاماراتي الى الملحق الاسيوي دون النظر الى نتيجة المنتخب اللبناني.

بينما اذا تعادل المنتخب العراقي امام سوريا وخسارة المنتخب الاماراتي امام كوريا الجنوبية وفوز المنتخب اللبناني فمعناها سيتعادل المنتخبات الثلاثة بالنقاط 9 لكل منتخب وفي هذا الحالة سيلجأ الاتحاد الاسيوي لتحديد المتاهل من المجموعة الى الاحتمالات الاتية: يتوجب على المنتخب العراقي، الظفر بنقاط مباراة سوريا المقرر إقامتها في الـ29 من الشهر الجاري وخسارة المنتخب الاماراتي اوتعادله امام كوريا الجنوبية كي يضمن التأهل لملحق كأس العالم، أما اذا فاز المنتخب الاماراتي على كوريا الجنوبية فسيتأهل مباشرة الى الملحق الاسيوي لمواجهة استراليا دون النظر الى نتيجة المنتخب الوطني العراقي.فيما لو تعادل المنتخب الوطني العراقي امام المنتخب السوري فيحتاج العراق الى خسارة الامارات امام كوريا الجنوبية بفارق 4 اهداف واكثر وخسارة المنتخب اللبناني اوتعادله امام ايران.بينما لو تعادل المنتخب الوطني العراقي امام المنتخب السوري وتعادل المنتخب الاماراتي اوفوره فسيتأهل المنتخب الاماراتي الى الملحق الاسيوي دون النظر الى نتيجة المنتخب اللبناني.بينما اذا تعادل المنتخب العراقي امام سوريا وخسارة المنتخب الاماراتي امام كوريا الجنوبية وفوز المنتخب اللبناني فمعناها سيتعادل المنتخبات الثلاثة بالنقاط 9 لكل منتخب وفي هذا الحالة سيلجأ الاتحاد الاسيوي لتحديد المتاهل من المجموعة الى الاحتمالات الاتية:

1. النقاط لكل منتخب

2. فارق الأهداف لكل منتخب

3. الاهداف المسجلة لكل منتخب

4. النقاط في المواجهات المباشرة

5. فرق الأهداف في المواجهات المباشرة

6. الاهداف المسجلة في المواجهات المباشرة

7. أهداف مباراة الذهاب في المواجهات المباشرة

8. اللعب النظيف

9. قرعة لكسر التعادل



وعليه فان المنتخب العراقي يحتاج الى الفوز على سوريا وخسارة اوتعادل الامارات اوالتعادل مع سوريا بشرط خسارة الامارات باربعة فاكثر وتعادل لبنان.

أما لبنان يحتاج للفوزعلى ايران وخسارة العراق وخسارة الامارات بفارق اربعة اهداف فاكثر كي يتأهل الى الملحق الاسيوي.

ويخوض المنتخب الوطني العراقي مباراته الأخيرة في تصفيات كأس العالم، حين يلاقي منتخب سوريا يوم الثلاثاء 29 مارس/ آذار الحالي.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4:45 مساء بتوقيت بغداد، 5:45 مساء بتوقيت أبوظبي.