بالفيديو: منصب رئاسة الجمهورية بين الانقاذ والثبات

بانتظار حلول للازمة.. منصب رئاسة الجمهورية بين "انقاذ" لم يحقق اغلبية الثلثين و"ثبات" عطل جلسة الانتخاب





حكومة اغلبية وطنية هذا ما دعا اليه الصدر في تغريدة له مؤكدا على عدم العودة لخلطة العطار وسط توقعات سياسية ان الطريق الى قصر السلام سيبقى وعراً ما لم تكن هنالك توافقات تعبد الطريق الى هناك



الطريق الى قصر السلام وعرٌ جدا .. منصب رئاسة الجمهورية بين انقاذٍ لم يحقق اغلبية الثلثين وثبات عطل جلسة الانتخاب وحولها الى اعتيادية وبعد اخفاق جلستين، البرلمان على موعد جديد مع جلسة اخرى يوم الاربعاء المقبل لحسم المنصب وسط اجواء مازالت ضبابية وحتى اللحظة لا حوارات ولا تفاهمات والمواقف ازدادت حدة واصرارا، حيث اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة له عدم العودة الى خلطة العطار مشددا على حكومة الاغلبية الوطنية والى الموعد الجديد من الجلسة تستعد الكتل النيابية لآخر فرصة في ظل توقعات سياسية اشارت الى ان الخصمين الاطار والتيار لن يتوافقا او يتفقا والامور ستبقى كما هي حتى الساعات الاخيرة التي ستسبق الجلسة وكالعادة المستقلون هم من سيوازن بيضة القبان وربما الكفة ستميل هذه المرة الى التحالف الثلاثي الذي يحتاج وبلغة الارقام الى ثمانية عشر نائبا فقط لتحقيق الثلثين بعد ما وصل الحضور النيابي الى مئتين واثنين في الجلسة الماضية ومابين الثبات والانقاذ هنالك وطنٌ يبحث عن رئيس اضحى عالقاً في طلسمٍ لا تفكه سوى التوافقات بحسب مراقبين