بعد حرق مقره.. البارتي يكشف حقيقة إيقاف أنشطته السياسية في بغداد

ويوم أمس، أقدم محتجون على حرق مقر تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وقال عضو الحزب، هيثم المياحي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مقر الحزب - الفرع الخامس تعرض إلى عملية حرق بالأمس على خلفية تصريحات مسيئة للمرجعية صدرت من شخص لا ينتمي إلى الديمقراطي".وأكد، أنه "لا يوجد أي إغلاق لأي مقر تابع لحزب البارتي، بل سيتم العمل على إعادة تأهيل وصيانة المقر الذي تعرض يوم أمس إلى الحرق، كما أن الانشطة السياسية للحزب مستمرة داخل بغداد"،وأشار المياحي، إلى أن "سكرتارية الحزب تتواصل مع الجهات الرسمية بخوص حادث الأمس".ويوم أمس، قام شخص يدعى "نايف كردستاني" بنشر تغريدة اساءة فيها إلى المرجعية الدينية، قبل أن يتراجع عنها، ويبدي اعتذاره للمرجعية حول ما صدر، مؤكداً أنّ ما جرى هو "سوء فهم".من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الإقليم، أنه "بعد أن قام شخص باسم نايف كردستاني بنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة، قامت القوات الامنية في اقليم كردستان وبأمر مباشر من وزير الداخلية بالقاء القبض على المذكور وتسليمه للجهات القضائية لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".