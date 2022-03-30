منصب رئاسة الجمهورية عالقٌ في مخاضات نيابية‎‎.. فيديو

نحو جلسة الحسم منصب رئاسة الجمهورية عالقٌ في مخاضات نيابية ومابين الاطار والمستقلين اغلبية تبحث عن الثلثين.في ميدان المنازلة هناك في البرلمان ساعات قليلة هي ما تبقت لجلسة الاربعاء او كما تسمى نيابياً بجلسة الحسم لا بوادر للانفراج حتى اللحظة وما بين الخصمين الوقت يمضي ومعه المواقف ثابتة مابين نائب يبحث عن حوار للحل واخر يتحدث بثقة عن جلسة مرتقبة لن تحقق الثلثين.وما بين طرف متمسك بثلثه الضامن واخر يحشد للثلثين يقف المستقلون على بعد خطوة من كلا الطرفين هذا ما اكده احد النواب وهو يتحدث عن محاولات سياسية لزج المستقلين في حرب المناصب باي طريقة لتحميلهم مسؤولية شكل الحكومة المقبلة سواء كانت توافقية ام اغلبية.محاولات ايجاد توافق سياسي ولو بشكل مبدئي ما بين الكتل والاحزاب لن تنجح والجلسة وفقا للمعطيات ستكون مشابهة لجلسة السبت الماضي.. جلسة من دون نصاب.