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"انقاد وطن" يخفق بتحقيق نصاب اختيار رئيس الجمهورية‎‎

خاص السومرية

2022-03-31 | 03:24
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"انقاد وطن" يخفق بتحقيق نصاب اختيار رئيس الجمهورية‎‎

المصدر:
السومرية
1,377 مشاهدة

بسبب "الثلث المُعطل" البرلمان يخفق مجددا بتحقيق نصاب اختيار رئيس الجمهورية وتحذيرات من "منعطفات خطيرة"

في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي التي ظهرت بسبب الاخفاق بتحقيق نصاب اختيار رئيس الجمهورية للمرة الثانية على التوالي،، حذر مراقبون من منعطفات خطيرة قد تعصف بالبلاد بسبب المناكفات والتعنت بالقرار من قبل القوى السياسية التي وصل بعضها الى مرحلة كسر العظم لاثبات الوجود

خلال أقل من اسبوع، وللمرة الثانية على التوالي، يخفق مجلس النواب في المضي بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقدها بواقع مئتين وعشرين نائباً.

وعلى عكس التوقعات، كان الحضور الفعلي داخل قبة البرلمان أقل من حضور جلسة السبت السابقة، التي شارك فيها أكثر من مئتي نائب، إذ لم يتجاوز إجمالي النواب المشاركين في الحضور عتبة المئة والثمانين نائبا.

أما على الجانب الآخر، فقد تجمّع أعضاء قوى الإطار التنسيقي، مع بعض النواب المستقلين، في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بالتزامن مع تحضير البرلمان لعقد جلسته، في رسالة تؤكد قوة الثلث المعطل لجلسة اختيار رئيس الجمهورية.

ويصر الإطار التنسيقي، على الاندماج مع التيار الصدري في كتلة واحدة تتولى تشكيل الحكومة، على اعتبار أن رئاسة الحكومة من استحقاق المكون الشيعي، وفقاً للعرف السائد بالعملية السياسية، لكن الصدر الذي تحالف أخيراً مع القوى السياسية السنية والكردية، يرفض العودة إلى ما يسميه حكومات التوافق ويتمسك بمشروع الأغلبية الوطنية التي باتت شبه مستحيلة من دون وجود توافق سياسي.

ويضع الإخفاق الجديد، الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ نحو خمسة أشهر أمام منعطفات خطيرة، بعد تلويح كتل سياسية بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة مبكرة، في وقت حذر فيه مراقبون من الذهاب نحو المجهول بسبب سياسة كسر العظم التي تتخذها بعض القوى السياسية.
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