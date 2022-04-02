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تحرك نيابي لحسم قانون "الصندوق السيادي"

خاص السومرية

2022-04-02 | 06:00
تحرك نيابي لحسم قانون "الصندوق السيادي"
1,776 مشاهدة

اعلن النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، اليوم السبت، تقديم مشروع قانون الصندوق السيادي للعراق الى رئاسة البرلمان التي احالته بدورها الى اللجنة القانونية النيابية لياخذ مساره التشريعي بشكل طبيعي.

وقال البلداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك مشروع قانون الصندوق السيادي للعراق والذي كان يعد له في لجنة تقييم البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي سابقا حيث يعتبر من القوانين المهمة والاستراتيجية لكنه للأسف المدور لم يمر في الدورة السابقة بسبب الخلافات السياسية، ما ادى الى تدويره للدورة الحالية، حيث عملنا على جمع تواقيع وتقديمه مرة اخرى في الدورة الحالية الى رئاسة مجلس النواب التي وافقت عليه واحالته الى اللجنة القانونية النيابية ".

واوضح ان "فكرة القانون هي إنشاء صندوق تحفظ فيه ممتلكات الشعب العراقي وموارده ويوضع كصندوق للاجيال ويستخدم في الحالات الطارئة وفي المشاريع العملاقة في حال تم تأسيس مجلس للاعمار ليكون ضمانة للعراق والشعب العراقي".

وأشار البلداوي إلى أن "الثروات العراقية حق وملك لكل أبناء الشعب العراقي ويجب صيانتها بشكل كامل وعدم هدرها بأي شكل من الأشكال بالتالي ينبغي التعاون على استكماله بوقت قياسي والتصويت عليه ليكون ضمانة لثروات الشعب العراقي والأجيال المقبلة خصوصا انه تم استكمال جميع الإجراءات التشريعية والقانونية له في الدورة السابقة ورغم هذا فقد تم استكمال الموافقات القانونية له مرة اخرى حاليا لضمان تمريرة بسلاسة".
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