الإطار التنسيقي يتحدث عن مبادرة شاملة.. هذا ما تضمنته

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، إن "الإطار التنسيقي يعمل جاهدا لاعداد مبادرة شاملة تضمنت حلول مختلفة ومرنة لجميع المتعلقات السياسية بألية شمولية بين جميع الاطراف المختلفة سواء داخل البيت الشيعي او الكردي بعد استكمال القوى السنية لاستحقاقها الرئاسي دون مشاكل خصوصا ان لدينا مواعيد دستورية مطالبين بالعمل خلالها بما يخدم الشعب العراقي".واضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان "الاطار لديه موقف ورأي متمسك به ويعمل عليه والمتضمن دخول القوى الشيعية موحدة الى الحكومة وان يتم تشكيل الكتلة الأكبر من القوى الشيعية جميعا دون استثناء لضمان حماية حقوق المكون الانتخابية وتسمح بتمرير رئيس الجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة وتمرير الموازنة بكل سلاسة".