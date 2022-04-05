بالفيديو: الأمن الغذائي في العراق بخطر‎‎

تحدق المخاطر بالأمن الغذائي بسبب اعتماد البلد على استيراد السلع من الخارج بنسبة كبيرة , فيما منعت الحكومة خروج اي شاحنات تحمل مادة الحنطة والشعير من خارج الديوانية الى المحافظات الاخرى.مخاطر حقيقية تهدد الامن الغذائي للعراق كونه يعتمد على تحقيق ذلك باستيراد السلع من خارج البلاد بنسبة تصل الى ثمانين في المئة، بالإضافة الى ارتفاع اسعار البورصة العالمية للسلع الاساسية في ظل الحرب الاوكرانية الروسية وتأثيرها على السوق العالمية.معلومات استخباراتية وصلت الى الحكومة المحلية بتوجه تجار من خارج محافظة الديوانية لشراء محاصيل الحنطة والشعير قبل موسم الحصاد، بأسعار تفوق اسعار وزارة التجارة وتصديرها الى تركيا، ما دعا الحكومة المحلية لمنع خروج اي شاحنات تحمل الحبوب الى المحافظات الاخرى.