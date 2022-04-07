طرح حكومة ائتلافية: عودة للتوافقات بتسمية جديدة؟‎‎

بعد طرحها على الساحة السياسية كمبادرة رسمية لفك الانسداد الحاصل .. الاطار التنسيقي بانتظار التيار للرد على مبادرته وسط حديث سياسي عن حكومة ائتلافية لا اغلبية ولا توافقية تضم جميع الاطراف وفق الاستحقاقات الانتخابيةالاطار التنسيقي بانتظار الطرف الاخر للرد على مبادرته السياسية لكن حتى اللحظةِ لابوادر لاي ردودٍ او استجابة على امل ان ياتي الجواب قريبا من الحنانة هذا ما تترقبه قيادات من داخل الاطار في ظل ازمة لا حلول لها الا بالتوافق والحوارمبادرةُ الاطار التي تنتظر الرد من التيار تطرح تسمية جديدة لشكل الحكومة المقبلة وهذه المرة الحديث عن حكومة ائتلافية تضم جميع الاطراف لكنها لن تختلف كثيرا عن حكومة التوافقات حتى وان اختلفت التسمية بحسب نواباغلبية كانت ام ائتلافية او حتى توافقية .. يبدو ان القوى السياسية تسعى الى تشكيل حكومة باسرع وقت بغض النظر عن تسمياتها وذلك تفاديا لقرار حل البرلمان الذي بات يهدد استمرار النواب في ادائهم الرقابي بالدورة الخامسة