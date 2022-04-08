ارتفاع سعر الأمبير للمولدات الأهلية يزيد من معاناة المواطنين

صيفاً وشتاء كعادتها ترتفع اسعار الامبيرية للمولدات الاهلية ما يضيف عبئا جديدًا على كاهل المواطنين، ومع استقرار تجهيز التيار الكهربائي في اغلب اقضية صلاح الدين الا ان اصحاب المولدات قرروا رفع مبالغ الجباية الشهرية.الادارات المحلية في الاقضية متفاوتة في قراراتها فقضاء بيجي يعمل بنظام العداد الالكتروني وبمبلغ خمسين دينارا للساعة اما الحكومة المحلية في سامراء فعملت بتسعيرة اثني عشر الف دينار للامبير بنظام التشغيل الذهبي كما يطلق عليه لكن عدم التزام اصحاب المولدات بتلك التسعيرة تسبب باستياء المواطنين.مع بداية لهيب الصيف وتدفق الازمات ضاعت حقوق المواطن بين الخط الذهبي والعداد الالكتروني وبات في حيرة من امره هل سلطة اصحاب المولدات تعلو على سلطة الحكومات المحلية.