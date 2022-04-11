تراجع حركة التبضع بسبب ارتفاع الأسعار‎‎

تعاني الحركة التجارية من ركود ملحوظ ، حيث شهدت الاسواق الشعبية ارتفاعا حادا في اسعار الخضروات في حين القى المواطنون باللوم على الحكومة

اصحاب البسطات تحدثوا بأن هذا الارتفاع الذي حصل باسعار الخضروات ادى وبشكل مباشر لركود حركة التبضع، ملقين باللائمة على الحكومة الحالية كونها لم توفر حياة كريمة للكثير من المواطنين خصوصا شريحة الفقراء.

في ظل الارتفاع الحاصل بالمواد الغذائية يبقى المواطن يتساءل هل ستعمد الحكومة المقبلة الى العمل من اجل انعاش الواقع الاقتصادي، ام سيبقى الحال على ما هو عليه ويتحمل تداعياته اصحاب الدخل المحدود.