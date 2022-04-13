برلماني يعلن استكمال اجراءات استجواب وزير النفط

وقال السلامي في حديث لـ السومرية نيوز، اننا "اليوم اكملنا مستلزمات استجواب وزير النفط حيث جمعنا تواقيع اكثر من 40 نائباً بانتظار تحديد الموعد"، مبينا ان "الفساد استشرى في وزارة النفط وحالات تهريب النفط وسوء الادارة في الوزارة اضافة الى وجود اجراءات غير صحيحة اتخذتها الوزارة ادت الى ارتفاع اسعار الوقود من الكاز والبنزين ما اثر سلبا على عجلة التنمية والاقتصاد والاستثمار والتي انعكست بدورها سلبا على المواطن من خلال ارتفاع اسعار الوقود وقطاع العمل".واضاف السلامي، ان "الكثير من المعامل قد توقفت بسبب ارتفاع اسعار النفط الاسود والكاز، اضافة الى أن خطة التنمية الوطنية والورقة البيضاء جاءت من اجل دعم الاقتصاد والمواطن، لكن اجراءات الوزارة جاءت بالعكس من ذلك وكانت غير دقيقة وغير مبنية على اسس صحيحة".