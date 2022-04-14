بالفيديو: مختصون يطالبون الكاظمي بمنع قرار رفع أسعار النفط الأسود‎‎

أكد مختصون في الشأن الصناعي أن قرار رفع اسعار النفط الاسود من قبل وزارة النفط يمثل حرباً ممنهجة ضد الصناعة المحلية, مطالبين الحكومة بالتدخل لوضع المعالجات.من غير دراسة واضحة جاء قرار رفع اسعار النفط الاسود من قبل الوزارة, ليكون الامر كالخطر المحدق على واقع الصناعة في البلاد، وما يترتب على ذلك من أثار بينها توقف العمل وتسريح العمال وزيادة نسبة البطالة.ويرى مختصون أن القرار الذي تقف خلفه وزارة النفط جاء رغم توصيات رئيس الوزراء بتوفير التسهيلات لدعم الصناعة المحلية, مؤكدين أن التأخر في اعادة النظر بالامر سيعيد الصناعة الى المربع الاول.اما المختصون بالشأن الاقتصادي فقد اكدوا بدورهم على أن قرار رفع اسعار النفط الاسود يمثل ضربة وحربا ممنهجة ضد الصناعة المحلية، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة لوضع الحلول العاجلة للموضوع.