بالفيديو محطات الوقود الأهلية تغلق أبوابها‎‎

اغلاق محطات الوقود الاهلية لبضع ساعات في أغلب محافظات العراق ومنها النجف بسبب خلاف حول كمية الوقود المجهزة من وزارة النفط كان كفيلا ببث الرعب في نفوس المواطنين من ازمة وقود تلوح في الأفق.رابطة المحطات الاهلية اجتمعت لبيان موقفها من قرار وزارة النفط بإلغاء نسبة التبخر والتسريب نافية نيتها للقيام باضراب وفي الوقت ذاته عدم استعدادها تسلم الحصص الوقودية دون هامش ربحي.ويترقب الشارع العراقي وقبيل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب على الوقود حلا سريعا من وزارة النفط التي لم تصدر حتى الآن بيانا يوضح قرارها بتقليل كمية التجهيز.وكعادة كل الازمات فإن ضريبتها سيدفعها المواطن العراقي إن لم تتوصل وزارة النفط لحل وسط مع أصحاب المحطات الاهلية.