الكتل الناشئة: جلسة برلمانية أو حلّ البرلمان!‎‎

جلسة برلمانية في السابع من شهر ايار المقبل او الذهاب الى خيار حل البرلمان هذا ما اعلنته بعض القوى النيابية داعيةً جميع الكتل السياسية الى الحضور لعودة جلسات مجلس النواب وسط حراك سياسي قد يفضي قريبا الى تفاهمٍ وحوار مابين الاضداد بحسب نواب.لا مناص لهم بعد عطلة عيد الفطر.. القوى النيابية امام طريقٍ واحدٍ سالكٍ لا مفترقات فيه وهو طريق العودة الى الجلسات و الا لاخيارات امام بعض النواب سوى الذهاب نحو حل البرلمان بجلسة طارئة هذا ما اكدته بعض الكتل الناشئة في اشارة منها الى ان الاوضاع ما عادت تطاق في ظل انغلاقٍ سياسيٍ مجهول المصيرتهديدُ بعض الكتل النيابية باللجوء الى خيار حل البرلمان يقابلهُ حراك سياسي على مستوى قوى الاطار والتيار هذا ما اعلنه نواب عن التحالف الثلاثي مجددين تماسكهم على امل ان يصل الاضداد الى صيغةِ حلٍ ينتجُ عنها حكومة خدمية مرضية لجميع الاطراف بغض النظر عن شكلها او مسماهايبدو ان الانتخاباتِ المبكرة التي أجريت في تشرين الاول عام الفينِ و واحد وعشرين لن تُفرز حكومةً مبكرة .. ومن الانتخابات حتى نيسان الحالي سبعة اشهر كافية لوصف الحكومة المقبلة بأنها متأخرة.