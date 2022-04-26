اصحاب مشاريع الدواجن يطالبون بإنصافهم‎‎

تظاهر المئات من أصحاب مشاريع الدواجن بعموم العراق امام بوابة المنطقة الخضراء ببغداد وذلك احتجاجا على اعادة فتح المستورد بطريقة أضرت المنتج المحلي.

قطع الاعناق ولا قطع الارزاق..شعارات رفعها المحتجون من اصحاب مشاريع الدواجن في العراق..احتجاجا على فتح باب المستورد بطريقة غير متوازنة أضرت بحقولهم وسببت خسائر فادحة

ويطالب برلمانيون الحكومة بمراجعة حساباتها والوقوف بجانب المنتج العراقي..لا الوقوف بجانب المستورد الذي يخدم مصالح جهات على حساب اخرى

وتنتشر في البلاد المئات من حقول الدواجن المنتجة بشكل يومي لبيض المائدة والدجاج المحلي..والتي تعتبر من ارقى المناشئ إذا ما قورنت بالمنتج الأجنبي..الذي يعد مصدره غير معروف سواء بطريقة الذبح ام النوعية والجودة