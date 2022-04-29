قبيل عيد الفطر... ركود يضرب الأسواق البغدادية!‎‎

تشهد الاسواق البغدادية فتورا بالحركة التجارية قبيل عيد الفطر المبارك... في وقت لاتزال فيه منطقة الكرادة موصدة الابواب امام حركة العجلات مازاد الوضع كسادا.

ركود تجاري يضرب الأسواق قبيل العيد،، لابيع ولا شراء هنا سوى البسيط، اصحاب محال كشفوا بان هذا العيد هو الاضعف بنسبة الإقبال منذ سنوات.

وفي الكرادة لا يختلف الوضع كثيرا، بل لربما أسوأ بسبب إعادة غلق المنطقة والتضييق على المتبضعين بعد الإفطار مباشرة.

ويعول أصحاب المحال التجارية على اليومين الأخيرين من شهر رمضان،علهما ينعشان السوق خاصة وأن محالهم بقيت فارغة من المتسوقين كما توضح الصورة.