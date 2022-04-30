المجمعات السكنية في العراق تعمق الازمة بدل حلّها!‎‎

المجمعات السكنية في العراق نعمة ام نقمة على العراقيين فبدل ان تكون حلا لازمة السكن التي راحت تتفاقم يوما بعد آخر عقدت المشهد اكثر بسعر مترها الذي تراوح بين 1000 دولار لـ 2000 امريكي اي ان سعر الشقة الواحدة في بغداد وصل لأكثر من 300 ألف دولار امريكي، أي مايقرب من 450 مليون دينار عراقي ،وهو اغلى من متوسط سعر المنازل في بغداد بل وحتى اعلى بثلاثة اضعاف من سعر الفلل في الدول المجاورة ابسطها تركيا ناهيك عن استحصال جبايات شهرية مستمرة تقدر بمئتين وخمسين الف دينار عراقي بدل خدمات كالكهرباء والماء والامن ورفع النفايات والصيانة المستمرة للبناية.وتشترط أغلب المجمعات دفع صاحب الطلب دفعة مالية اولية عند تقديمه طلب شراء تتراوح بين 15 لـ 25 ألف دولار.. وبعد 3 أشهر عليه دفع الثانية بنفس المبلغ، وعند استلام الشقة يسلم الدفعة الثالثة، و يستمر بعدها بدفع أقساط شهرية تستمر لخمس اعوام او اكثر بحسب سعرها، وهو ما لا تستطيع توفيره الفئات التي تعاني من أزمة سكن، والتي غالبيتها من الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص أو الكسب اليومي الذي لا يتجاوز مدخولهم الشهري عموما المليون دينار عراقي.وفي النهاية يتسائل مواطنون عن التكلفة الباهظة والاسعار المرتفعة التي تشهدها تلك المجمعات..في الوقت الذي يتم فيه منح تلك الاراضي بشكل مجاني للمستثمرين..الذين يقومون ببيع كل طابق للمشترين بمساحة ارض البناية كاملة..اي يبيعونها سبع مرات إذا كانت سبع طوابق..فيما يتم احتساب مساحة الشقة بممراتها وبالكوناتها وخدماتها كالمصاعد. اي ان الشقة اذا كانت مساحتها في العقد 200 متر فهي بالحقيقة مئة وستون مترا.. ناهيك عن بارك السيارات والخدمات الترفيهية الاخرى والمساحات الخضراء غير المتواجدة أصلا في اغلب المجمعات..فما السر وراء ارتفاع تلك الأسعار؟ ومن يقف خلف تلك الجهات التي راحت تتاجر بالعراقيين.