اسواقُ محافظة ِالنجف تُسجلُ اقبالا كبيرا

قبيل عيد الفطر المبارك غصت الأسواق في محافظة النجف الاشرف المتبضعين من العوائل لشراء ملابس العيد كعادتهم في مشهد يعيد الذاكرة الى ما قبل ازمة وباء كورونا.

بعض المتبضعين الذين أقبلوا على الشراء ولو بشكل محدود بفعل الوضع الاقتصادي غير الجيد، طالبوا بالاسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة لما له من تبعات ايجابية على دخل المواطن.

الإقبال الواسع على التسوق في هذا العيد كان مفاجئا لأصحاب محال بيع الملابس، الذين لم يتوقعوا هذا الإقبال في ظل الازمة.

ويأمل معنيون بالتجارة إن يكون انتعاش الأسواق باكورة لانتعاش اكبر في المستقبل سواء شكلت حكومة أو لم تشكل.