المؤشر العالمي للجوع: هذه مرتبة العراق

اظهرت نتائج المؤشر العالمي للجوع وقوع العراق بالمرتبة الـخامسة والثمانين على مستوى العالم، وذلك وفقاً لبيانات تم تجميعها من قبل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لعام 2021.

يقسم تقرير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية GHI الدول لاربع فئات،، وهي فئة الأقل جوعاً والمعتدلة والمقلقة والخطرة، ويقوم المؤشر بتحديد مستوى الجوع في كل دولة استنادا لتقييم المعدلات، من أهمها: نقص إمدادات التغذية للسكان عموما، وسوء التغذية لدى الأطفال، ووفياتهم بسبب نقص أو سوء التغذية

ووفقا للتقرير فإن 18 دولة جاءت بالمرتبة الاولى وهي فئة الأقل جوعا بالعالم وهي كل من بيلاروسيا، البوسنة، البرازيل، الصين، الكويت، تركيا والاوروغواي وغيرها

اما عربيا فجاءت الكويت بالمرتبة الأولى باقل الدول جوعا تلتها تونس بالمرتبة الثانية والسعودية ثالثة والاردن بالترتيب الرابع

وتابع التقرير ان عُمان جاءت ثامنا ومصر تاسعا والعراق عاشرا وبالمرتبة الـ 85 عالميا، مبينا بانه جاء ضمن فئة الجوع المقلق وبـ 22.8 من النقاط

وبحسب خبراء اقتصاد فان اي دولة في العالم لا تملك امنها الغذائي فهي تعتبر مهددة بالجوع، وواقع العراق انه لايملك امنه الغذائي فهو غير مكتف زراعيا وصناعيا ولا من حيث الموارد فهو بلد ريعي أحادي المورد.

واضافوا ان معدلات الفقر والبطالة مرتفعة، لذا فهو يقع تحت تهديدات الهزات التضخمية الخارجية وتحت رحمة أسعار النفط وضمن منطقة الدول المهددة بالجوع خصوصا في ظل تزايد التصحر والجفاف وتقلبات وتطرف درجات الحرارة.