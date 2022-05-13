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امتداد توضح موقفها من حضور جلسات البرلمان والمبادرات المطروحة

خاص السومرية

2022-05-13 | 04:30
امتداد توضح موقفها من حضور جلسات البرلمان والمبادرات المطروحة
1,836 مشاهدة

السومرية نيوز - بغداد
اكد عضو المكتب السياسي والمتحدث باسم حركة امتداد منار العبيدي، ان موقف الحركة واضح بأن لا نكون جزء من تعطيل العملية السياسية وان المكان الفعلي لأعضاء البرلمان داخل قبة مجلس النواب للتعبير عن الرأي بالقبول او الرفض، مشيرا الى ان تقديم اي مبادرة او ابداء موقف على المبادرات المطروحة بحاجة الى تاني ودراسة معمقة لضمان انسجام الموقف مع رأي الشارع والشعب العراقي.

وقال العبيدي في حديث للسومرية نيوز، ان "قضية المبادرات فما زلنا على اطلاع عليها وهناك مناقشات ونعتقد أن قلة الخبرة السياسية لدى النواب المستقلين مقارنة بباقي الكتل السياسية والاحزاب التي مارست هذا العمل منذ سنين طوال يجعلهم امام تحدي كبير وتوقع خروجها بأفضل النتائج في أقصر وقت هو امر غير منطقي وغير معقول"، مبينا ان "المستقلين بمختلف توجهاتهم كانوا على قدر المسؤولية ويقومون باجتماعات وحوارات مكثفة ويومية للخروج برؤية موحدة يتم بلورتها بالشكل الذي لا يجعلها تلاقي اعتراض من الشارع العراقي".

واضاف العبيدي، ان "المستقل معرض للانتقاد والهجوم من الشعب العراقي اكثر من باقي الأحزاب ما يجعله بحاجة للتاني والخروج بموقف مدروس ويحتوي على كافة التفاصيل ويدرس جميع الاحتمالات من اجل ان لا يتم مسائلته عما سيحدث مستقبلا من عدم تمرير الحكومة"، لافتا الى ان "الوقت ما زال مناسبا لدراسة المبادرات بشكل مستفيض، بغية الخروج بمبادرة خلال الفترة المقبلة يتم الاتفاق عليها بشكل كبير وعلى مختلف الجزئيات لان الموضوع ليس سهلا فنحن نتحدث عن حكومة ينبغي تشكلها لتلبي طموح الشارع مع وجود أحزاب تسعى لاسقاطها بشتى الطرق ما يعني أن حجم التحدي كبير ويحتاج الى رؤية عميقة من جميع جوانبه".

وتابع أن "حركة امتداد حسمت امرها ومنذ اليوم الاول بان هنالك ضرورة لابعاد العمل البرلماني عن الخلافات السياسية ودور البرلمان داخل قبة مجلس النواب بالتالي لم نتكلم عن مقاطعة ومن يريد اداء دوره بشكل صحيح فعليه عدم مقاطعة الجلسات والتعبير عن موقفه بالقبول او الرفض داخل قبة البرلمان وبشكل واضح عن جميع القرارات ولن نكون جزء من تعطيل العملية السياسية داخل العراق".
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