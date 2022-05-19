الكشف عن نتائج اجتماع الحزب الديمقراطي الكردستاني الأخير

السومرية نيوز – كردستان

قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري، اليوم الخميس، ان الحزب قرر البدء بسلسلة اتصالات مع جميع القوى والقيادات السياسية على مستوى العراق لانهاء حالة الانسداد السياسي الحاصلة في البلاد.



وقال برواري في حديث للسومرية نيوز ان "الاجتماع الاخير للحزب الديمقراطي الكردستاني في الاسبوع الماضي قرر من خلاله البدء بسلسلة اتصالات مع جميع القوى والقيادات السياسية على مستوى العراق لانهاء حالة الانسداد السياسي الحاصلة في البلاد".

وتابع، "على مستوى اقليم كردستان، فقد دعا رئيس اقليم كردستان، الاحزاب الكردستانية لفتح ابواب الحوار من اجل مناقشة المسائل العالقة بين الاحزاب".

وفي وقت سابق، رجح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، طرح رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مبادرة لمعالجة حالة الانسداد السياسي.