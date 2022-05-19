محطات وقود تغلق أبوابها... والسبب؟

يشكو مواطنون في بغداد من نقص البنزين في محطات التعبئة التي اضطر عدد منها الى الاغلاق بسبب الازمة وسط مطالبات بضرورة التحرك العاجل لوضع الحلول.

في بغداد... تتزاحم الأزمات والمشكلات, واحدة منها وليست باهونها نقص وقود السيارات أو انعدامه في كثير من محطات التعبئة, أمر يثير قلق المواطنين خاصة انه يرتبط بارزاق شريحة واسعة من أصحاب المركبات.

نحن نقف الآن بالقرب من احدى محطات التعبئة في ساحة الفردوس والتي أغلقت ابوابها نتيجة عدم توفر البنزين.

مواطنون حملوا وزارة النفط والجهات المختصة مسؤولية التحرك العاجل لوضع الحلول الناجعة.

ومنذ نحو عشرة أيام لم تفتح عدد من محطات الوقود أبوابها بسبب عدم توفر البنزين وبحسب كثيرين فأن الأزمة بدأت مع غياب مادة البنزين المحسن.