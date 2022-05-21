اجتماع مرتقب مع الصدريين.. المستقلون يشكلون لجنة لطرح مبادرتهم على القوى السياسية

وقال السعبري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المستقلين وبعد إعلانهم عن مبادرتهم فقد تم تشكيل لجنة مكونة من سبعة أعضاء، وأنا من بينهم للتحاور والتفاوض مع باقي القوى السياسية، وطرح المبادرة عليهم والاستماع الى رؤيتهم العامة بمضمونها".وأوضح، أن "اللجنة التقت الحزب الديمقراطي الكردستاني، وطرفاً من الإطار التنسيقي، كما تم إرسال رسالة الى التيار الصدري حيث من المؤمل أن يتم عقد لقاء معهم خلال الأيام الحالية".وأضاف: "الأجواء إيجابية، ونحن بحاجة الى المزيد من الحوارات لإيجاد نقاط التقاء تصب بالمصلحة العليا للبلاد".ولفت إلى أن "هناك تحريكاً للمياه الراكدة، وستكون الحوارات خلال هذه الأيام أكثر كثافة وحركة، من أجل إيجاد صورة نهائية تسهم في إيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي".