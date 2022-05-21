الإطار يطالب بـ"المرونة" في الحوارات ويؤكد: نرحب بجميع المبادرات

وقال راضي في حديث للسومرية نيوز، ان "جميع مراحل تشكيل الحكومات السابقة مرت بنفس الظروف التي نعيشها اليوم في تشكيل الحكومة الجديدة من تجاوز للمدد الدستورية والضغوطات من هنا وهناك لكننا في النهاية ملزمين بتشكيل الحكومة والذهاب الى تشريع القوانين التي انتظرها الشعب كثيرا".واضاف، ان "هنالك اكثر من مبادرة طرحت على الساحة السياسية سواء من النواب المستقلين او الاطار التنسيقي والتي تضمنت الكثير من النقاط الايجابية التي وجدنا عليها تفاعل وقبول وترحيب"، لافتا الى ان "الاطار منفتح على جميع القوى السياسية ونرحب بجميع المبادرات ونؤمن بالجلوس على طاولة حوار لحل المشاكل و تفاعلنا ايجابيا مع مبادرة المستقلين وقبلنا بمناقشتها بشكل كامل".وتابع ان "جميع الاطراف السياسية مطالبة بالمرونة في الحوارات للاسراع بتشكيل حكومة قادرة على تلبية مطالب العراقيين وتنهي حالة الانسداد التي اضرت بالعراقيين والعملية السياسية كثيرا".