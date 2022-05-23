مرغمين... سكان أحياء شرق الديوانية يبيعون منازلهم!‎‎

تشكو احياء شرق الديوانية من تردي الواقع الخدمي وعدم توفر أبسط مقومات العيش , الأمر الذي اضطر الأهالي الى بيع منازلهم , في وقت تؤكد الحكومة المحلية ان قلة التخصيصات المالية حالت دون اكمال المشاريع.سكان أحياء شرق الديوانية يضطرون لبيع منازلهم لانعدام الخدمات فيها والحكومة تعزو ذلك لقلة التخصيصات الماليةاضطر ابو سجاد لعرض منزله للبيع بعد ان تكبد عناء بنائه في السنوات الماضية، نتيجة لانعدام خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي والخدمات البلدية الاخرى، ما اجبره وآخرون من سكنة احياء شرق الديوانية، التي تعاني منذ العام ألفين وثلاثة حتى الآن نقصا في الخدمات، على بيع منازلهم.قلة التخصيصات المالية من قبل الحكومة المركزية، وعمليات الفساد التي رافقت مشروع ماء الديوانية الحديث، ومشاكل عدم اكمال مشروع مجاري الديوانية الكبير منذ العام ألفين وثمانية حتى الان حالت دون تقديم الخدمات الى اغلب احياء المحافظة، كما تقول الجهات الرسمية.