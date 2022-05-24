الاطار يلتقي الاتحاد الاسلامي الكردستاني... العامري متفائل جدًّا!‎‎

الاطار التنسيقي يتحرك بالتزامن مع تقارب الحزبين الكرديين للتحشيد الى حكومة توافقية، حيث التقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري وفد الاتحاد الاسلامي الكردستاني باجتماع في بغداد انتهى بضرورة العودة الى الشراكة والتوازن والتوافق.متفائل جدا .. هكذا بدا رئيس تحالف الفتح هادي العامري وهو يتحدث عن توافق قريب سيحدث لكن في اللحظات الاخيرة على حد وصفه وجاء ذلك بعد مباحثات جمعته بوفد الاتحاد الاسلامي الكردستاني ببغداد في محاولة يبدو انها لتوسيع جبهة الاطار باكبرِ عدد من المتحالفينوعلى مبادئ زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني طالب العامري القوى السياسية جميعا بالعودة اليها كالشراكة والتوافق والتوازن في إشارة واضحة من الاطار الى الصدر وحلفائه بأن التوافقات هي مفتاح الابواب المغلقة والخيار الاوحد لفك الانسدادحراك قيادات الاطار التنسيقي جاء تزامنا مع حراك الحزبين الكرديين للتوصل الى اتفاق نهائي يحسم منصب رئاسة الجمهورية وعليه من البديهي جدا ان يتحرك الاطار او حتى التيار لجذب التوافق الكردي - الكردي الى جبهته لتحقيق معادلة الكتلة الاكبر بحسب مراقبين.