الجيل الجديد: البيت الشيعي سبب الانسداد السياسي

وقال محمد في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "الانسداد السياسي هو بسبب عدم الاتفاق داخل البيت الشيعي"، مضيفا ان "الكرد طرف بسيط من هذا الانسداد".واشار الى ان "هناك تخوف من الذهاب الى المعارضة"، محذراً من غضب الشارع حال استمرار الانسداد السياسي، قائلاً: "نحذر من تظاهرات كبيرة حال بقاء الانسداد".واوضح النائب عن الجيل الجديد ان "الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي هما جزء كبير من الانسداد السياسي وبامكانهم ان يكونا طرفا في حل الانسداد بالتدخل والاتفاق مع البيت الشيعي لحل الازمة".وبين ان "الخلافات داخل البيت الكردي سببها الحزبين الكرديين الكبيرين والخلاف على المناصب ادى الى المجاعة وعدم تأمين الرواتب داخل الاقليم".وتابع محمد ان "الجيل الجديد حصل على تسعة مقاعد خلال الانتخابات واعلنا موقفنا باننا سنذهب الى المعارضة البناءة وقدمنا مشروعا اصلاحيا وقلنا للاطراف الكردية الاخرى اذا تبنى احدكم رؤية الحزب لهذه النقاط سوف ننضم له ونذهب لتشكيل الحكومة ولكن لم نجد اذناً صاغية".