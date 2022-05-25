"أبو مازن": محافظ صلاح الدين المقال تعامل بانتقائية في تقديم الخدمات

وقال الجبوري في حديث لوكالة السومرية نيوز، إن "صلاح الدين لن تعود للفوضى والمشكلات التي كانت سابقاً تعانيها بدءاً من عرقلة الخدمات وشحة وظائف الخريجين فأكثر من 40 ألف خريج ينتظر فرصة عمل له في المحافظة".وأضاف، أن "إدارة المحافظة السابقة كانت تفضل مدينة على أخرى في تقديم الخدمات.. هذه المنطقة لهذا الحزب وتلك لنائب معين".ودعا الجبوري، كل من تعرض الى الابتزاز والمساومة من قبل الإدارة السابقة لصلاح الدين، إلى "التوجه إلى القضاء والنزاهة لتقديم شكواه".والأسبوع الماضي، أوفد محافظ صلاح الدين المقال عمار جبر الجبوري، نفسه إلى لندن؛ بزعم حضور مؤتمر الربيع السنوي لمجلس الأعمال البريطاني العراقي.يذكر أن مجلس النواب، صوت الخميس الماضي، على قرار إقالة محافظ صلاح الدين من منصبه؛ وذلك بالأغلبية المطلقة.