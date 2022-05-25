بعد سنين عجاف.. صلاح الدين تتحرر من سطوة الفساد

هذا الامر دعا نواب محافظة صلاح الدين الى التحرك الفوري والعاجل لتحييد المحافظ واقالته عبر الاليات القانونية والدستورية؛ ليعم صلاح الدين التفائل والامل نتيجة اقالة المحافظ الذي بدد ثروات المحافظة ووعوده التي اثقلت من هموم ومعاناة المواطنين.يقول الشيخ احمد صالح لـ السومرية "بعد التغيير السياسي المهم الذي احدثه مجلس النواب بتصويته على اقالة المحافظة عمار الجبوري نعتقد ان هذا القرار قد انهى احلام بناء دكتاتور بصلاح الدين وهو يتفرد بالتحكم بمقدراتها تحت شعارات الاعمار والقضاء على الفساد التي لا وجود لها على ارض الواقع خاصة وان محافظة صلاح الدين صرفت عليها المليارات لكن واقعها العمراني والخدمي في تراجع مستمر بعموم مدن المحافظة لاسيما وان المحافظ المقال عمار الجبوري قد اثبت انه محافظ لمنطقته فقط "الضلوعية" دون ان يرى ابناء محافظة صلاح الدين بعين واحدة حيث تعد المحافظة عراق مصغر وهي تضم مختلف القوميات والطوائف وهذا ما يتطلب تغيير سياسة محافظ المنطقة او محافظ القبيلة فاهالي صلاح الدين بحاجة الى محافظ ينظر اليهم بعين واحدة من الدجيل الى الشرقاط".من جهته، يؤكد الشيخ فالح جاسم لـ السومرية: "حقيقةً ان محافظ صلاح الدين المقال عمار الجبر كان يظهر عبر وسائل الاعلام ويتوعد بتقديم الخدمات وتحقيق الاعمار لكن هذا للاسف لن يتعدى الاقوال فاكثر من مائتي مشروع خدمي استراتيجي متلكئ وواقع المدن تنقصه خدمات البنى التحتية مع استمرار التوسع السكاني وبقيت المشاريع دون تنفيذ حتى إقالته".هذا يذكر ان صلاح الدين قد تكالب عليها الفساد حتى فرض جباية على مرور المركبات حيث استيفاء مبالغ تصل الى ١٥ الف دينار من كل سيارة كبيرة تمر عبر سيطرة الشيخ ابراهيم في الدجيل وسيطرة قضاء الطوز عبر مقاولين فاسدين تابعين الى المحافظ المقال.وفي الأسبوع الماضي، صوت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري وذلك بتوصية من اللجان التحقيقية في مجلس الوزراء التي شخصت سوء إدارة في المحافظة ووجود هدر للمال العام.