"كساد" الأسواق المحلية يهدد حياة أصحاب المحال‎‎

في ظل الانسداد السياسي الحاصل بتشكيل الحكومة وتأخرإقرار الموازنة، شكا عدد من اصحاب المحال التجارية في النجف من الكساد الذي ضرب الاسواق المحلية والذي أثر على قوتهم اليومي، وسط مطالبات بوضع حلول تنتشلهم من واقعهم المرير.بين السياسة والاقتصاد رابط لاينفك هكذا يرى البعض في مدينة النجف الاشرف الذين بدأ الكساد يضرب أعمالهم بسبب تأخر تشكيل الحكومة وما يتبعها من إقرار الموازنة وإطلاق المشاريع وهو أمر ينعش سوق العمل بحسب تعبيرهمعدم تشكيل حكومة وتأثير ذلك على الجانب الاقتصادي شكل خيبة امل لاصحاب المهن الذين قد يصل بهم الأمر إلى ترك أعمالهم لعدم القدرة على تسديد ايجارات محالهمويامل مراقبون أن تحسم الخلافات بين القوى السياسية باي شكل من الأشكال لما لها من انعكاسات خطيرة على القوت اليومي للمواطن فضلا على مستقبل البلاد عموماوبغض النظر عن ارتفاع سعر صرف الدولار وحرب اوكرانيا ينتظر اصحاب المهن في النجف الاشرف اي انفراجة سياسية تنعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي