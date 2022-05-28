Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تأجيل انطلاق مباراة ريال مدريد وليفربول
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الحمى النزفية ترهب العراقيين.. إصابات متصاعدة وإجراءات صحية مكثفة

خاص السومرية

2022-05-28 | 05:36
الحمى النزفية ترهب العراقيين.. إصابات متصاعدة وإجراءات صحية مكثفة
5,555 مشاهدة


تقرير - السومرية نيوز

في ظل ارتفاع الإصابات "الحمى النزفية"، أعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، تشكيل غرفة عمليات مشتركة، لوضع خطط توعوية عاجلة، من شأنها التصدي للفيروس بالتزامن مع حملة واسعة بدات بها السلطات العراقية لإغلاق الحظائر والمجازر العشوائية غير المرخصة في عموم مدن البلاد، بعد انتهاء مهلة تم تحديدها الأسبوع الماضي، ضمن إجراءات متسارعة للحدّ من تفشي المرض الذي سجل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، نحو 100 إصابة وما لا يقل عن 18 حالة وفاة، سجلت معظمها في مدن جنوبي البلاد.

وتنتقل الحمى النزفية عادة من الحيوانات المصابة للبشر، عبر الدماء الملوثة واللحوم، وبسبب غياب الرقابة وضعف الاحترازات الصحية والضوابط الوقائية في عمل الملاحم، وذبح الحيوانات المريضة من دون فحص ورقابة، ينتشر المرض بشكل أوسع نطاقا.

ومع أن الفيروس يموت إن طبخ اللحم المصاب والملوث بالفيروس بشكل جيد، فإنه قد ينتقل حتى عبر دم الحيوانات المصابة.

واكتُشفت الحمى النزفية في العراق أول مرة عام 1979، ومن الممكن أن تحدث بفيروس المرض طفرات من حين إلى آخر.

وينتقل الفيروس عن طريق القراد، والقراد هو الوسيط الناقل عن طريق عض الحيوان سواء الأبقار أو الأغنام أو الماعز والجاموس، والمجترات بصورة عامة. بالتالي سوف يتكاثر في دم هذه الحيوانات، بعد ذلك ينتقل عن طريق القراد من الحيوان المريض، ومن الممكن أن ينتقل إلى حيوان آخر أو ينتقل إلى الإنسان، إضافة إالى ان سوائل الشخص المصاب كلها تكون واسطة لنقل المرض.
وتشهد محافظة ذي قار الانتشار الأكبر للحمى النزفية في العراق، إذ سجّلت، أمس الاول الخميس، حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس الحمى النزفية يبلغ من العمر 35 عاماً، يعمل بمجال تربية ونحر المواشي.

وزارة الصحة وفي آخر إحصائية لها، أعلنت وصول العدد الإجمالي من مصابي الحمى النزفية، إلى 98 شخصاً "قابلة للزيادة.

وبدأت وزارة الصحة بعمليات إغلاق الحظائر الموجودة داخل المناطق السكنية كمرحلة أولى، بالتزامن مع عمليات فحص وتدقيق على تلك الموجودة خارج المدن، مع عزل المواشي غير المتعافية والمشكوك فيها لفحصها من قبل المختصين.

وإلى جانب عمليات الإغلاق، تواصل الفرق الصحية عمليات رش المبيدات في مناطق تربية المواشي، خاصة داخل الأرياف ومناطق البيع بالجملة في عموم مدن البلاد.


وبحسب وزارة الصحة فإن تربية المواشي في المناطق السكنية ستسبب انتشار العدوى وزيادة أعداد الإصابات بالفيروس، فيما اشارت إلى عدم وجود أي لقاح أو علاج للحمى النزفية، بالوقت الحالي.


ويشخص مختصون اعراض الحمى النزفية في العراق، بـ9 نقاط كالآتي:

1- إرتفاع في درحات الحرارة.
2- الدوخة.
3- الإعياء والضعف.
4- آلام في العضلات والمفاصل والعظام.
5- الغيبوبة.
6- التليف الكبدي.
7- الفشل الكلوي.
8- توقف التنفس.
9- حدوث أعطال في الجهاز العصبي.

ويرى خبراء في مجال الصحة أن ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين من جراء مضاعفات المرض، يشير إلى أنه ربما بات في طريقه للتفشي على نطاق أوسع، لا سيما في ظل ضعف وهشاشة آليات الفحص والرقابة في أسواق الماشية والدواجن وانتشار الطرق البدائية للذبح وبيع اللحوم، والتي تكون في معظمها غير خاضعة للاختبارات البيطرية لتأكيد سلامتها للاستهلاك البشري، وخلوها من الأمراض والفيروسات.

ويوصي الخبراء بضرورة الالتزام بالشروط الصحية، وخاصة من قبل مربي الماشية، من خلال ارتداء القفازات وواقيات العين واتباع الإرشادات الصحية والطهي الكافي للحوم واستخدام سكين خاصة لقطع اللحوم، وتجنب الذبح العشوائي للماشية.

كذلك ينصح بالعناية بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيدا بعد لمس اللحوم.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:23 | 2022-05-28 15:23
15:14 | 2022-05-28 15:14
14:53 | 2022-05-28 14:53
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.