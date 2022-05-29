نائب يحذر من خروج الوضع في صلاح الدين عن السيطرة بسبب محاولات المحافظ المقال

السومرية نيوز- صلاح الدين
حذر عضو مجلس النواب، هيثم الزهوان، اليوم الأحد، من خروج الوضع في محافظة صلاح الدين عن السيطرة، بسبب محاولات المحافظ المقال، عمار جبر للدخول إلى مبنى المحافظة.
وقال الزهوان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة مسلحة تعاون المحافظ المقال عمار جبر، من أجل إدخاله إلى مبنى المحافظة"، على الرغم من إقالته.
وأكد قائلاً: "إذا استمر الوضع لساعات قليلة، فإن محافظة صلاح الدين ستخرج عن السيطرة".
وأشار إلى أن "30 سيارة من فصيل معين ترافق محافظ صلاح الدين المقال، لإدخاله عنوة إلى مبنى المحافظة".